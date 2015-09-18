بروتوكول تعاون بين محافظة الأقصر والشركة المصرية للاتصالات

وقّعت محافظة الأقصر والشركة المصرية للاتصالات بروتوكول تعاون، يشتمل على 7 بنود، ويتيح البروتوكول خدمة الإنترنت اللاسلكى للمواطنين بالأقصر فى المعابد السياحية التى تقع فى نطاق المحافظة، وكذلك خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات نقل البيانات، الربط مع شبكة الإنترنت، وخدمة نقل الصوت عبر بروتوكولات الإنترنت محليًا، وكذلك الربط المحلى والدولى، خدمات الاستضافة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

ووقع البروتوكول أحمد على همام ، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال ممثلاً عن محافظة الأقصر ، و المهندس أسامة ياسين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات ،ويستمر البروتوكول 5 سنوات.