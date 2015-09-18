مدير أمن الشرقية يقود فريق بحث لكشف غموض مقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة

خيم الحزن الشديد على أهالى عزبة الهوانم التابعة لقرية تيمور الأحراز بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، بعد عثورهم على شخص وزجته وشقيقتها مقتولين داخل مسكن مكون من 4 طوابق وسط الزراعات .

ومن جانبه قال اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، فى تصريح لـــــــ"اليوم السابع" إنه أمر بتشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الحادث وإنه توجه بنفسه لمكان الحادث.

كان تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من الرائد محمد فاضل رئيس مباحث أبوكبير، يفيد بلاغا بالعثور على 3 جثث داخل منزل بدائرة مركز أبوكبير.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثث كل من "على م ع" 75 سنة موظف بالكهرباء بالمعاش وزوجته "هانم" 55 سنة وشقيقتها "فوزية " 45 سنة.

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليهم توفوا متأثرين بإصابتهم بعد أن قام مجهول بتسديد العديد من الطعنات لهم وأنهم السرقة وراء دافع القتل، حيث تم سرقة أشياء من المنزل .

وكشفت التحقيقات أنهم متوفين منذ 3 أيام وأن أحد أقاربهم حاول الاتصال عليهم مرات عديدة دون رد، فخشى أن يكونوا قد تعرضوا لمكروه، فتم الاتصال بأحد جيرانهم الذى اكتشف الحادث المآساوى، وتم إخطار النيابة العامة التى انتقلت لموقع الحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثث لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية .