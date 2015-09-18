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مدير مباحث الشرقية يقود حملة مكبرة لتطهير كفور نجم من المخدرات والسلاح

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مدير مباحث الشرقية يقود حملة مكبرة لتطهير كفور نجم من المخدرات والسلاح مدير مباحث الشرقية يقود حملة مكبرة لتطهير كفور نجم من المخدرات والسلاح
قاد اللواء عبد اللطيف الحناوى مدى المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية ،بإشراف اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية ، حملة مكبرة لتطهير البؤرة الإجرامية بقرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية التى تعتبر أخطر البؤر الإجرامية بالإبراهيمية من تجار السلاح والمخدرات.

شارك فى الحملة كل من الرائد محمد سليم رئيس قسم العلميات بالبحث الجنائى والرائد هانى رضا بالأمن العام والرائد أحمد غازى رئيس مباحث الإبراهيمية، ومعاونه النقيب محمد ثروت،ومجموعات من الأمن المركزى .

وأسفرت الحملة، عن ضبط 17 متهم ما بين إتجار بمخدرات وسلاح نارى وسلاح أبيض، وهارب من أحكام جنائى، كما تم ضبط عدد (9) قضية مخدرات و35 كيلو من نبات البانجو المخدر، و(470) جرام هروين ، وعدد (350) لأقرص مخدر، و(5) قطعة سلاح نارى، وعدد(6)طلقات خرطوش، و(1) قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ (2)حكم جنائى و(240)حكما جزئيا ومستأنفا، وعدد(47) محكوما عليه.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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