حسن علام: لا خسائر بشرية فى حريق الشركة بالسودان

قالت مصادر بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، إن الحريق الذي شب فى بعض المكاتب التجارية وسكن العاملين بمشروع طوكر قرورة لم يسفر عن خسائر بشرية.

أضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، ان الحريق أتى على بعض المكاتب الادارية والسكن خلال عدم تواجد العاملين، وتم السيطرة عليه ،وجارى التحقيق فى ملابساته.

يذكر أن مشروع رصف طريق طوكر قرورة يتكلف نحو مليار جنيه، تنفذه الشركة ضمن مشروعاتها بالسودان.

وكان حريق قد شب مساء اول امس في مساكن العمال وبعض المكاتب الادارية دون تحديد الاسباب حتى الان ولم يسفر عن خسائر بشرية وتم السيطرة على الحريق