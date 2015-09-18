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ضبط موظف بمجلس مدينة فاقوس بالشرقية وعامل وسائق بحوزتهم حشيش و3250 قرصا مخدرا

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ضبط موظف بمجلس مدينة فاقوس بالشرقية وعامل وسائق بحوزتهم حشيش و3250 قرصا مخدرا ضبط موظف بمجلس مدينة فاقوس بالشرقية وعامل وسائق بحوزتهم حشيش و3250 قرصا مخدرا
تمكن الرائد إبراهيم لطفى رئيس مباحث قسم شرطة فاقوس بالشرقية، من ضبط موظف بمجلس مدينة فاقوس وعامل وسائق توك توك قبل قيامهم بترويج كمية من الحشيش والأقراص المخدرة بدائرة القسم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تم ضبط كل من "أشرف إ م" 39 سنة موظف بمجلس مدينة فاقوس، و"محمد ه م م" 31 سنة عامل، و" حسين م ح ط" 38 سنة سائق توك توك، وبحوزتهم 9 قطع من مخدر الحشيش و32 علبة بها أقراص ترامادول المخدر تقدر بحوالى عدد 3250 قرصا.

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 7614 جنايات قسم شرطة فاقوس لسنة 2015 .

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