ضبط عاطلين بحوزتهما 40 قطعة حشيش فى حملة أمنية بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد من ضبط شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة فى حملة أمنية بالخارجة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما قطع من الحشيش والأقراص المخدرة التى تم تحريزها، وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى إخطارًا يفيد ضبط "ا ش" ، و"م ن" وبحوزتهما 40 قطعة حشيش و كمية من الأقراص المخدرة.

اعترف المتهمان بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار فيها، وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة العامة.