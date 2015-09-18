الرياضة والأكل الصحى تحمى الحامل والجنين وتقلل من فرص الولادة القيصرية

كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن اتباع نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة أكثر صحة وفائدة للحامل من 'الإفراط فى الأكل".

وكشف الباحثون خلال الدراسة التى شملت 11444 من النساء، أن الحد من زيادة الوزن يمكن أن يكون له تأثير إيجابى على صحة الأم وطفلها.

بينما النساء الحوامل يفضلن تناول المزيد من الأطعمة، وهذا يترتب عليه زيادة الوزن، لكن الأطباء يقولون أن كسب الكثير من الوزن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكر.

وأشار الباحثون إلى أن زيادة الوزن خلال الحمل يتسبب فى بعض المشاكل للطفل المولود حيث يعانى من السمنة، بالإضافة إلى زيادة فرصة حدوث الولادة بعملية قيصرية.

ولاحظت الدراسة التى استمرت ثلاث سنوات أن المرأة التى تسعى بنشاط للحد من زيادة الوزن لديها فرصة أفضل للحصول على حمل جيد وطفل يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف الباحثون أنهم يأملون أن هذه النتائج تشجع النساء على عدم تناول الوجبات الدسمة، وممارسة الرياضة بانتظام مع العلم أنه سيترتب على ذلك انخفاض الوزن فى الحمل ونتائج صحية أفضل لأنفسهن وأطفالهن.