أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الرياضة والأكل الصحى تحمى الحامل والجنين وتقلل من فرص الولادة القيصرية

Google+ Print
الرياضة والأكل الصحى تحمى الحامل والجنين وتقلل من فرص الولادة القيصرية الرياضة والأكل الصحى تحمى الحامل والجنين وتقلل من فرص الولادة القيصرية
كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن اتباع نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة أكثر صحة وفائدة للحامل من 'الإفراط فى الأكل".

وكشف الباحثون خلال الدراسة التى شملت 11444 من النساء، أن الحد من زيادة الوزن يمكن أن يكون له تأثير إيجابى على صحة الأم وطفلها.

بينما النساء الحوامل يفضلن تناول المزيد من الأطعمة، وهذا يترتب عليه زيادة الوزن، لكن الأطباء يقولون أن كسب الكثير من الوزن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكر.

وأشار الباحثون إلى أن زيادة الوزن خلال الحمل يتسبب فى بعض المشاكل للطفل المولود حيث يعانى من السمنة، بالإضافة إلى زيادة فرصة حدوث الولادة بعملية قيصرية.

ولاحظت الدراسة التى استمرت ثلاث سنوات أن المرأة التى تسعى بنشاط للحد من زيادة الوزن لديها فرصة أفضل للحصول على حمل جيد وطفل يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف الباحثون أنهم يأملون أن هذه النتائج تشجع النساء على عدم تناول الوجبات الدسمة، وممارسة الرياضة بانتظام مع العلم أنه سيترتب على ذلك انخفاض الوزن فى الحمل ونتائج صحية أفضل لأنفسهن وأطفالهن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365