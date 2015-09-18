أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 وأبرز فوائدها الصحية

Google+ Print
تعرف على الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 وأبرز فوائدها الصحية تعرف على الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 وأبرز فوائدها الصحية
الأوميجا-٣ من أشهر المكملات الغذائية على مستوى العالم، وتواترت الأبحاث الطبية على تعديد فوائدها الطبية المثيرة، وهى توجد فى مصادر غذائية كثيرة، أبرزها: زيت السمك وأسماك السالمون والسردين والماكريل، والزيت الحار ومكسرات عين الجمل، كما أنها تتوفر فى صورة كبسولات تباع بالصيدليات.

وكشف مؤخراً تقرير نشر بموقع "webmd" الطبى الأمريكى أن مكملات الأوميجا-٣ لها فوائد صحية مثيرة حسب الأبحاث الطبية الحديثة التى نشرت بالمجلات الطبية الشهيرة، وهى تشمل:
>- تساهم الأوميجا-٣ فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
>- تعد من الأحماض الدهنية الأساسية والضرورية لنمو المخ والشبكية لدى الصغار.
>- تساهم فى تعزيز وظائف المخ وتقوية الذاكرة والحد من خطر الإصابة بمرض شلل الرعاش.
>- أثبتت الأبحاث أن الأوميجا-٣ تساهم فى الحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام ومرض كرون والذئبة الحمراء
>- لها خواص مضادة للالتهابات وتكافح التهاب المفاصل الروماتويدى
>- ثبت أن الأوميجا-٣ لها خواص مضادة لسرطان الثدى والقولون والبروستاتا
>- تساهم فى ضبط مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية بالدم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365