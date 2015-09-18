تعرف على الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 وأبرز فوائدها الصحية

الأوميجا-٣ من أشهر المكملات الغذائية على مستوى العالم، وتواترت الأبحاث الطبية على تعديد فوائدها الطبية المثيرة، وهى توجد فى مصادر غذائية كثيرة، أبرزها: زيت السمك وأسماك السالمون والسردين والماكريل، والزيت الحار ومكسرات عين الجمل، كما أنها تتوفر فى صورة كبسولات تباع بالصيدليات.

وكشف مؤخراً تقرير نشر بموقع "webmd" الطبى الأمريكى أن مكملات الأوميجا-٣ لها فوائد صحية مثيرة حسب الأبحاث الطبية الحديثة التى نشرت بالمجلات الطبية الشهيرة، وهى تشمل:

>- تساهم الأوميجا-٣ فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

>- تعد من الأحماض الدهنية الأساسية والضرورية لنمو المخ والشبكية لدى الصغار.

>- تساهم فى تعزيز وظائف المخ وتقوية الذاكرة والحد من خطر الإصابة بمرض شلل الرعاش.

>- أثبتت الأبحاث أن الأوميجا-٣ تساهم فى الحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام ومرض كرون والذئبة الحمراء

>- لها خواص مضادة للالتهابات وتكافح التهاب المفاصل الروماتويدى

>- ثبت أن الأوميجا-٣ لها خواص مضادة لسرطان الثدى والقولون والبروستاتا

>- تساهم فى ضبط مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية بالدم