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#في_القمة - تحليل في الجول..ربيع ياسين يشرح.. ' كيف يظل متعب في الملاعب '

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#في_القمة - تحليل في الجول..ربيع ياسين يشرح.. ' كيف يظل متعب في الملاعب ' #في_القمة - تحليل في الجول..ربيع ياسين يشرح.. ' كيف يظل متعب في الملاعب '

كيف يستمر تألق المهاجم المخضرم عماد متعب في ملاعب كرة القدم؟ نجم الأهلي السابق ربيع ياسين يجيب لـFilGoal.com.

يرى مدرب منتخب للشباب السابق أن متعب لم يعد مثل السابق، فلقد تقدم به العمر، لكن لا يزال بإمكان مدرب الأهلي الاستفادة من خبراته وقدراته حتى ولو في وقت بسيط من المباراة.

يقول ياسين لـFilGoal.com:"متعب هداف كبير ومهاجم قدير أقدره كثيرا، لكن هناك سنة كونية في الحياة وفي كرة القدم".

وأضاف "متعب يبلغ 32 سنة، مهاجمو الأهلي الحاليين أصغر منه بكثير، وبالتالي هناك أشياء خططية وفنية تحتاج إلى مجهود كبير لن يستطيع أن يفعلها بحكم السن".

وأردف "إذا أراد فتحي مبروك أن يتحرك متعب خارج الصندوق هل سيقدر على هذا؟ أشك كثيرا. كرة القدم الحيثة مبنية على السرعة والقوة، هل يمتلك متعب حاليا هاتين الخاصيتين مثلما كان في السابق؟ إذا لعب أمام ثنائي مثل رامي ربيعة وأحمد حجازي ماذا سيفعل؟"

وتابع "طريقة لعب الأهلي هجومية وهذا أمر طبيعي لأنه يريد الفوز دائما، يريد رأس حربة طاقته حاضرة بنسبة 100%. أي فريق يواجه الأهلي على الأرجح يدافع بـ7 أو 8 لاعبين، هل لدي متعب القدرة على مواجهة ذلك؟ لابد من قوة بدنية وسرعة كبيرتين".

وأوضح "حتى تظهر قيمة متعب في ربع ساعة يشارك بها، يجب أن يتم استخدامه لتغيير نتيجة، لوضع الضغط على المنافس، أن ينقل خبراته لزملائه، يحفز اللاعبين نفسيا".

وأتم "أنا وطاهر أو زيد وعلاء ميهوب أًجبرنا على الاعتزال في سن الـ30".

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