الكرملين: أردوغان يفتتح جامع موسكو الكبير ويلتقى بوتين نهاية سبتمبر

أعلن الكرملين، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، سيزور موسكو فى 23 سبتمبر، للقاء مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وحضور افتتاح جامع موسكو الكبير، بحسب ما ذكرت "RT" اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، "بالفعل سيحضر الرئيس التركى مراسم افتتاح الجامع فى موسكو وسيلتقى بهذه المناسبة الرئيس الروسى، وستعقد جلسة مباحثات ثنائية بينهما"، متوقعاً فى الوقت نفسه حضور الرئيس الفلسطينى أيضا افتتاح الجامع وعقد لقاء ثنائى مع الرئيس الروسى.

جدير بالذكر أن عملية ترميم المسجد الجامع فى موسكو، وهو أكبر مسجد فى أوروبا بنى فى عام 1904، بدأت فى مايو عام 2005، وبلغت إجمالى نفقات الترميم خلال 10 سنوات 170 مليون دولار، ومساحته تبلغ 19 ألف متر مربع، ويتسع الجامع بعد ترميمه لـ10 آلاف شخص بعد أن كان يتسع لـ500.

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