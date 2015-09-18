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هيئة السكة الحديد تقرر تشغيل أول قطار VIP مكيف بالصعيد ابتداء من غد

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هيئة السكة الحديد تقرر تشغيل أول قطار VIP مكيف بالصعيد ابتداء من غد هيئة السكة الحديد تقرر تشغيل أول قطار VIP مكيف بالصعيد ابتداء من غد
قررت الهيئة القومية لسكك حديد ، بدء أول تشغيل تجريبى للقطار VIP خدمة جديدة فاخرة على خطوط الوجه القبلى "القاهرة/ أسوان" وبالعكس، وذلك بعد التأكد من إجراءات السلامة، ابتداء من غد السبت.

وقال اللواء أحمد حامد رئيس الهيئة، حسب بيان منذ قليل، إنه سيتم تشغيله من غد السبت تزامنا عيد الأضحى المبارك بين القاهرة وأسوان وبالعكس يوم بعد يوم كتشغيل تجريبى ليقوم القطار من القاهرة الساعة 17.40 ويصل أسوان صباح اليوم التالى، ويعود من أسوان الساعة 17.00 ليصل القاهرة صباح اليوم التالى، ويقف بمحطات (أسيوط / نجع حمادى/ الأقصر / أسوان).
>وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد أن التذاكر تتضمن القاهرة / أسيوط 135 جنيهًا للدرجة الأولى و85 جنيهًا للدرجة الثانية، والقاهرة/ نجع حمادى170 درجة أولى و105 درجة ثانية، والقاهرة/ الأقصر 195 درجة أولى و115 درجة ثانية، والقاهرة / أسوان 235 درجة أولى و135 درجة ثانية .

وأوضح رئيس الهيئة أن هذا القطار الثانى ضمن عقد الـ212 عربة مكيفة المتعاقدة عليهم مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، والذى يتم تصنيعه بأيدى مصرية، ووصلت فيه نسبة المكون المحلى أكثر من 50%.

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مصر 365

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