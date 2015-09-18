ننشر كشوف أسماء جميع المرشحين بانتخابات النواب على "الفردى" و"القوائم"

ينشر "اليوم السابع" كشوفا بأسماء جميع المرشحين لعضوية مجلس النواب 2015 فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، على النظامين الفردى والقوائم.

كانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت تقدم 15 قائمة فى دوائر القطاعات الأربعة لانتخابات مجلس النواب، تم قبول 9 منها ورفض 6 أخرى، على النحو التالى:

>ـ محكمة جنوب القاهرة (دائرة قطاع القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا) ـ القوائم المقبولة هى (قائمة حزب النور، قائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، وقائمة فى حب مصر).

>ـ القوائم المرفوضة (قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال).

ـ محكمة الجيزة، دائرة قطاع الصعيد (شمال ووسط وجنوب) ـ القوائم المقبولة هى(قائمة كتلة الصحوة الوطنية المستقلةـ، وقائمة فى حب مصر). ـ القوائم المرفوضة، هى (قائمة نداء مصر، وقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وقائمة صوت الصعيد).

دائرة قطاع شرق الدلتا، محكمة الزقازيق، ـ القوائم المقبولة هى (قائمة فى حب مصر)، ولا يوجد قوائم مرفوضة.

دائرة قطاع غرب الدلتا ـ محكمة الإسكندرية، القوائم المقبولة هى قوائم (النور، فى حب مصر، قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال) ـ القوائم المرفوضة هما (قائمة ائتلاف نداء مصر، وقائمة فرسان مصر).

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب على القطاعات الأربعة للقوائم، خمس قوائم انتخابية، وهى (فى حب مصر، حزب النور، الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، كتلة الصحوة الوطنية المستقلة، قائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية).

أما على النظام الفردى تقدم عدد 5955 طالب ترشح للانتخابات، تم قبول منهم 5420 بنسبة (91%) مترشحا، ورفض 535 طلبا، لأسباب مختلفة.



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