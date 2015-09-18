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#في_القمة - تحليل في الجول.. طلعت يوسف يشرح ' كيف يظل متعب في الملاعب '

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#في_القمة - تحليل في الجول.. طلعت يوسف يشرح ' كيف يظل متعب في الملاعب ' #في_القمة - تحليل في الجول.. طلعت يوسف يشرح ' كيف يظل متعب في الملاعب '

في وجود جون أنطوي وماليك إيفونا وعمرو جمال وأحمد عبد الظاهر في الأهلي، كيف يستمر مهاجم القلعة الحمراء المخضرم عماد متعب في العطاء؟ طلعت يوسف يجيب لـFilGoal.com.

يقول مدرب الاتحاد السكندري وطلائع الجيش السابق:"بدون شك فرصة متعب ضعيفة مع الأهلي. أنطوي وإيفونا ممتازان ويمتلكان إمكانيات عالية جدا، يأتي بعدهم عمرو جمال ثم أحمد عبد الظاهر".

وأضاف "لكن، خبرة متعب قد تصنع الفارق إذا شارك لمدة نصف ساعة فقط. إذا استطاع الجاهز الفني أن يجعله يتقبل هذا الأمر".

وأردف "متعب عانى من نفس الظروف الموسم الماضي لأنه لم يعد النجم الأوحد في الأهلي. لقد تعود على هذا الأمر وهذا ما سيجعل الأهلي يستفيد منه مستقبلا".

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