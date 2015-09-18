اتحاد الكرة: الأمن يضع الرتوش الأخيرة لمواجهة الأهلي والزمالك بالكأس

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن الجهات الأمنية تقوم بالترتيبات النهائية للمواجهة المرتقبة الإثنين بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الذي سيقام على ملعب بتروسبورت.

وأقصى الزمالك سموحة بركلات الترجيح الخميس بعد التعادل السلبي ليضرب موعدا مع الأهلي الذي تفوق على بتروجيت 3-1 الأربعاء في الدور نفسه (نصف النهائي).

وقال سويلم للصحفيين:"بعد تأهل الزمالك للنهائي طلبت الجهات الأمنية اجتماع الجمعة مع مديرية أمن القاهرة لوضع الضوابط اللازمة لخروج المباراة بصورة مثالية".

وأضاف "سيصرح بدخول 250 فردا فقط، 30 لكل ناد، 20 لاتحاد الكرة، 50 للشركة الراعية، 50 مصور صحفي، 50 ممثل للقنوات الفضائية، و50 مندوبي الجهات الصحفية".

وأردف "لن يسمح بالدخول لأي شخص دون تصريح من اتحاد الكرة".