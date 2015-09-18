أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل مدنى عراقى وإصابة 6 فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد

Google+ Print
مقتل مدنى عراقى وإصابة 6 فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد مقتل مدنى عراقى وإصابة 6 فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد
انفجرت عبوة ناسفة اليوم الجمعة بمنطقة الدورة جنوبى العاصمة العراقية (بغداد)، مما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة ستة آخرين بجراح.

وقال مصدر أمنى إن عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب سوق الرشيد بمنطقة الدورة جنوبى بغداد انفجرت، قتل خلالها أحد رواد السوق وأصيب 6 آخرون بجراح مختلفة.

وأضاف أن قوة أمنية حضرت على الفور وطوقت المكان، وقامت سيارات الإسعاف بنقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلى والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكانت العاصمة العراقية شهدت أمس الخميس تفجيرين انتحاريين استهدفا ساحتى الوثبة وغرناطة بمنطقة الباب الشرقى وسط بغداد أسفرا عن سقوط 23 قتيلا وعشرات الجرحي، وأعلن تنظيم (داعش) الإرهابى مسئوليته عنهما ونفذهما انتحاريان استهدفا المدنيين وأفراد شرطة فى أماكن مكتظة بالمدنيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365