مقتل مدنى عراقى وإصابة 6 فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد

انفجرت عبوة ناسفة اليوم الجمعة بمنطقة الدورة جنوبى العاصمة العراقية (بغداد)، مما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة ستة آخرين بجراح.

وقال مصدر أمنى إن عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب سوق الرشيد بمنطقة الدورة جنوبى بغداد انفجرت، قتل خلالها أحد رواد السوق وأصيب 6 آخرون بجراح مختلفة.

وأضاف أن قوة أمنية حضرت على الفور وطوقت المكان، وقامت سيارات الإسعاف بنقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلى والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكانت العاصمة العراقية شهدت أمس الخميس تفجيرين انتحاريين استهدفا ساحتى الوثبة وغرناطة بمنطقة الباب الشرقى وسط بغداد أسفرا عن سقوط 23 قتيلا وعشرات الجرحي، وأعلن تنظيم (داعش) الإرهابى مسئوليته عنهما ونفذهما انتحاريان استهدفا المدنيين وأفراد شرطة فى أماكن مكتظة بالمدنيين.