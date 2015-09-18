السعودية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 28 إثر سقوط قذائف على منطقة جازان

تعرضت محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان جنوب غرب السعودية صباح اليوم لقذائف من داخل الأراضى اليمنية أسفرت عن وفاة 3 مقيمين وإصابة 28 اخرين بينهم 4 سعوديين.

وبحسب الموقع الرسمى للمديرية العامة للدفاع المدنى السعودى على "تويتر" فان "فرق جازان باشرت صباح اليوم بلاغ عن سقوط مقذوف بمحافظة صامطة من داخل الأراضي اليمنية نتح عنه وفاة 3 مقيمين وإصابة 28 بينهم 4 سعوديين".

وتشهد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن اشتباكات اعتداءات متفرقة من حين الى اخر من جانب المتمردين الحوثيين والموالين للرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح من داخل الأراضي اليمنية أسفرت عن استشهاد وإصابة عسكريين سعوديين ومواطنين ومقيمين.

من ناحية أخرى ، نفى الدفاع المدنى السعودى صحة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع حريق لأحد الفنادق بمكة المكرمة ويظهر فيه احتراق شبه كامل لفندق بالعاصمة المقدسة.