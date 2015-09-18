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ديكورات ذكية للمساحات الضيقة

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ديكورات ذكية للمساحات الضيقة ديكورات ذكية للمساحات الضيقة

الجمعة 18-09-2015 17:57

لحلّ مشكلة مساحات الشقق الضيقة، تقدّم مهندسة الديكور باتريسيا قرطاس أفكار لـ "ديكورات" ذكية للإيحاء بالفسحة، في ما يأتي:

- يفضّل استعمال الألوان الفاتحة التي تعكس جوّاً هادئاً في المساحة الضيقة. في هذا الإطار، يحلو طلاء الجدران باللون الأبيض، أو الكريمي، أو البيج. كما يمكن الاستعانة بتقنية "المونوكروماتيك" لطلاء الجدران، والأخيرة تقضي باستخدام لون واحد بدرجات متفاوتة، مثلاً: الأبيض، والسكري، والبيج.
- يُنصح باقتناء المفروشات ذات القماش الفاتح، كالرمادي مثلاً، وخامة الخشب ذات القشرة الفاتحة. من جهة ثانية، ينفع الأثاث متعدّد الوظائف، كالأريكة السرير التي تستخدم للجلوس، كما للنوم، أو الطاولة ذات الارتفاعات المتعدّدة خصوصاً إذا لم تتوفّر لديك غرفة طعام، وهي تأتي مزوّدة بدواليب لتسهّل عليك أمر جرّها. ويفضّل اختيار هذه الطاولة من الخشب، لكونه عمليّ أكثر من غيره من الخامات، إلى جانب القدرة على أن تأخذ الطاولة الشكل الدائري، أو المستطيل، أو المربّع.

صور ديكورات مطابخ 5 نجوم عرب- يُفضّل أن تغطّي النوافذ ستائر بيضاء خفيفة مشغولة من الحرير. وكذلك، لا مانع من أن تترك النوافذ، من دون ستائر!
- يُنصح بتثبيت مرآة على الجدار في مواجهة الضوء، لكونها تشيع شعوراً باتساع الغرفة. ولا مانع من تزيين جدار بالكامل بمرآة ضخمة.
- لا بد من تثبيت وحدات الإضاءة، بطريقة مدروسة، وهادفة إلى مضاعفة المساحة.

*ملاحظة: تجنبي توزيع قطع الأثاث بطريقة عشوائية، مع الاكتفاء باقتناء تلك الضروريّة، وعدم المغالاة في نثر"الأكسسوارات".

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