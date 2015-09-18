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محافظ بورسعيد يعقد إجتماعًا مع الجهات المعنية بتنمية منطقة سهل الطينة

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محافظ بورسعيد يعقد إجتماعًا مع الجهات المعنية بتنمية منطقة سهل الطينة محافظ بورسعيد يعقد إجتماعًا مع الجهات المعنية بتنمية منطقة سهل الطينة

محافظ بورسعيد

عقد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، إجتماعًا مع جميع الجهات المعنية بتنمية منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد، وأكد محافظ بورسعيد على إهتمام المحافظة الكامل بمشاكل منطقة سهل الطينة مشيراً بأنه تم حل العديد من المشاكل التي تواجه أهالي المنطقة هناك والمتراكمة منذ سنوات كبيرة، وتم عقد العديد من الإجتماعات.

وإستعرض المحافظ،  كتاب السيد رئيس الجهاز الوطني، لتنمية شبة جزيرة سيناء والذي تضمن قرار بأن جميع الأراضي بمنطقة سهل الطينة صالحة للاستزراع النباتي وغير مسموح للمزارع السمكية بالمنطقة مع إتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القرار وإزالة المزراع السمكية، وأضاف المحافظ بأنه تم تحديد تكليفات لكل جهة بهدف الإنتهاء من تنفيذ القرار وإزالة كافة المعوقات.

وطالب محافظ بورسعيد، بجدول زمني محدد بتوقيتات تقنين أوضاع المزراعين وتحديث قرارات الإزالة للمزراع السمكية وقيام قطاع الموارد المائية والري بإزالة كافة المخالفات من مسار ترعة الشيخ جابر، بالإضافة إلي قيام جهاز تحسين الأراضي بإدراج منطقة سهل الطينة ضمن خطة الجهاز للقيام بأعمال الاستصلاح والاستزراع مع الاستفادة من إمكانيات الجهاز في توفير المعدات والجبس الزراعي وأعمال التطهير للمصارف.

كما أصدر محافظ بورسعيد تعليماته إلى رئيس مدينة بورفؤاد بالإنتهاء من حل كافة مشاكل المرافق بالمنطقة من (كهرباء – مياه)، وتكليف مديرية الزراعة بتنظيم برامج إرشادية للمزراعين للتوعية ونقل التوجيهات الفنية الصادرة من مركز البحوث الزراعية والجامعات إلي المزراعين.

وأضاف محافظ بورسعيد، بأن تنمية منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد تدخل ضمن مخطط تنمية سيناء بإعتبارها تمثل أمن قومي، وأن الدولة تسعى بكل قوة لأحداث تنمية شاملة في المنطقة.

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