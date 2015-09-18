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بروتوكول تعاون بين محافظة الأقصر والشركة المصرية للإتصالات‎

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بروتوكول تعاون بين محافظة الأقصر والشركة المصرية للإتصالات‎ بروتوكول تعاون بين محافظة الأقصر والشركة المصرية للإتصالات‎

وقعت محافظة الأقصر والشركة المصرية للإتصالات بروتوكول تعاون، يشتمل على 7 بنود.

 ويتيح البروتوكول خدمة الإنترنت اللاسلكي للمواطنين بالأقصر في المعابد السياحية التى تقع فى نطاق المحافظة، وكذا خدمات الإتصالات الصوتية، وخدمات نقل البيانات، والربط مع الإنترنت، وخدمة نقل الصوت عبر بروتوكولات الإنترنت محلياً، وكذا الربط المحلي والدولي، وخدمات الاستضافة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

 وقع البروتوكول أحمد علي همام، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الإتصال ممثلاً عن محافظة الأقصر، والمهندس أسامة ياسين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للإتصالات، ويستمر البروتوكول 5 سنوات.

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