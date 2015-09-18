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الأمن العام يضبط 112 قطعة سلاح و317 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 112 قطعة سلاح و317 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 112 قطعة سلاح و317 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
وجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى.

أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 112 قطعة سلاح نارى من بينهم بندقية آلية من الأسلحة الشرطية المستولى عليها، و214 قطعة سلاح أبيض، و317 قضية مخدرات، و2 تشكيل عصابى، و4 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه.

كما تم ضبط 137 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 24502 حكم قضائى متنوع وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 535 دراجة بخارية مخالفة.

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