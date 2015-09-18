أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش و1000 قرص مخدر فى زفتى

Google+ Print
القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش و1000 قرص مخدر فى زفتى القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش و1000 قرص مخدر فى زفتى
تمكن ضباط مباحث مركز زفتى من ضبط عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات وتبديد مقيم قرية شبرا ملس وبحوزته كيلو و750 جرام حشيش وألف قرص مخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالى من متحصلات البيع.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد على أبو زهرة، رئيس مباحث مركز زفتى، والقوة المرافقة له، تحت إشراف العقيد محمد صالح، رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، من ضبط المتهم "السيد. ع. ع" 35 سنة عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا "مخدرات – تبديد" وبحوزته (5) قطع كبيرة الحجم و(20) قطعة صغيرة الحجم من مخدر الحشيش تزن كيلو و750 جراما وألف قرص مخدر ومبلغ 3310 جنيهات بقصد الاتجار، تحرر المحضر 29326 جنح مركز زفتى وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365