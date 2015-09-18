القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش و1000 قرص مخدر فى زفتى

تمكن ضباط مباحث مركز زفتى من ضبط عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات وتبديد مقيم قرية شبرا ملس وبحوزته كيلو و750 جرام حشيش وألف قرص مخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالى من متحصلات البيع.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد على أبو زهرة، رئيس مباحث مركز زفتى، والقوة المرافقة له، تحت إشراف العقيد محمد صالح، رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، من ضبط المتهم "السيد. ع. ع" 35 سنة عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا "مخدرات – تبديد" وبحوزته (5) قطع كبيرة الحجم و(20) قطعة صغيرة الحجم من مخدر الحشيش تزن كيلو و750 جراما وألف قرص مخدر ومبلغ 3310 جنيهات بقصد الاتجار، تحرر المحضر 29326 جنح مركز زفتى وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.