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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بمركز فرشوط بقنا

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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بمركز فرشوط بقنا ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بمركز فرشوط بقنا
شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة على مركز فرشوط شمال المحافظة لضبط حائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص ومروجى المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا عن ضبط بندقتين آليتين وكمية من الذخيرة بحوزة "عبد الحليم ع ع" سن 50، مقيم فرشوط وعثر بحوزته علب بندقية آلية و10 طلقات من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو وزنت حوالى 30 جراما، و"أحمد ع ص" سن 19 ومقيم فرشوط وبحوزته بندقية خرطوش ماركة ماجنيوم تركى الصنع.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "يوسف ذ ا" سن 30، و"رمضان ا ا" سن 51، حال استقلالهما سيارة نقل قيادة الأول وبحوزتهم عدد 5000 قرص مخدر مختلف الأنواع ومبلغ مالى 265 حصيلة البيع.

كما تم ضبط "صدام ح ا" سن 18، سائق ومقيم أسيوط، و"علاء ب د" سن 30، ومقيم إمبابة الجيزة و"أبو بكر ف ع" سن 32، ومقيم إدفو أسوان حال استقلالهما سيارة نقل قيادة الأول، وبحوزتهما عدد 3000 قرص من عقار التامول المخدر، وكذا مبلغ مالى وقدرة 460 جنيها حصيلة البيع.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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