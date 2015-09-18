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ضبط 130 هاربًا من أحكام قضائية بحملة موسعة في الوادي الجديد

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ضبط 130 هاربًا من أحكام قضائية بحملة موسعة في الوادي الجديد ضبط 130 هاربًا من أحكام قضائية بحملة موسعة في الوادي الجديد

18 سبتمبر 2015 | 1:25 مساءً

أرشيفية

تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد،على مدى الأسبوع المنقضي، من ضبط 130 هاربا من أحكام قضائية متنوعة، في حملة موسعة بمراكز المحافظة الخمسة.
> وتلقي اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بقيام حملة تنفيذ إحكام قضائية، بقيادة العميد عبد الباسط السمان، مدير مباحث المديرية، والرائد محمد قناوي، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، أسفرت عن ضبط هارب من حكم جناية، و87 هاربا من أحكام قضائية جزئية، و43 هاربا من أحكام قضائية مستأنفة وتحرير وضبط وتحصيل 29 غرامة مستأنفة، و35 مخالفة جزئية، بإجمالي 13685 جنيها.
> وشدد مدير أمن الوادي الجديد، على استمرار حملات تنفيذ الأحكام القضائية بشكل مكثف في جميع ربوع المحافظة، لتحقيق العدالة وإرجاع الحق لأصحابه.

2015-09-18

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