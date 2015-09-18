ارتفاع قتلى “صهريج النفط” بجنوب السودان لـ 182 قتيلاً

ارتفع عدد القتلى جراء انفجار صهريج نفط بعدما انحرف عن الطريق في جنوب السودان إلى 182 قتيلا، وفقا لما أعلنه مسؤول إقليمي، الجمعة، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وقال مفوض مقاطعة ماريدي التي وقع فيها الحادث، ويلسون توماس يانجا، لرويترز: “ارتفع عدد القتلى إلى 182 شخصا. ننقل الآن بعض الحالات الخطيرة إلى مكان آمن لتلقي الرعاية الطبية”.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة، أتيني ويك أتيني، إن حادث الأربعاء ليس له علاقة بالصراع، مضيفا “لقد كان حادثا”.

ووقع الانفجار الأربعاء أثناء تجمع عدد كبير من الأفراد حول صهريج النفط، لأخذ كميات مما كان يحمله من وقود.

وكان مسؤول قال في وقت سابق إن عدد القتلى قد يواصل الارتفاع لأنه لا يوجد في جنوب السودان منشآت طبية لعلاج الحروق.