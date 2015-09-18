أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ارتفاع قتلى “صهريج النفط” بجنوب السودان لـ 182 قتيلاً

Google+ Print
ارتفاع قتلى “صهريج النفط” بجنوب السودان لـ 182 قتيلاً ارتفاع قتلى “صهريج النفط” بجنوب السودان لـ 182 قتيلاً

أرشيفية

ارتفع عدد القتلى جراء انفجار صهريج نفط بعدما انحرف عن الطريق في جنوب السودان إلى 182 قتيلا، وفقا لما أعلنه مسؤول إقليمي، الجمعة، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وقال مفوض مقاطعة ماريدي التي وقع فيها الحادث، ويلسون توماس يانجا، لرويترز: “ارتفع عدد القتلى إلى 182 شخصا. ننقل الآن بعض الحالات الخطيرة إلى مكان آمن لتلقي الرعاية الطبية”.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة، أتيني ويك أتيني، إن حادث الأربعاء ليس له علاقة بالصراع، مضيفا “لقد كان حادثا”.

ووقع الانفجار الأربعاء أثناء تجمع عدد كبير من الأفراد حول صهريج النفط، لأخذ كميات مما كان يحمله من وقود.

وكان مسؤول قال في وقت سابق إن عدد القتلى قد يواصل الارتفاع لأنه لا يوجد في جنوب السودان منشآت طبية لعلاج الحروق.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا