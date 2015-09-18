أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

Google+ Print
مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بالمنيا مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

ارشيفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم مجهول الهوية فيما إصيب 13 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و آخرى نقل قبلي مدخل ملوي بالطريق الصحراوي الشرقي.

وكان قد تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء حسن سيف ، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن بوقوع حادث تصادم سيارتين و متوفين و مصابين بناحية بملوي بجنوب المحافظة.

بانتقال الأجهزة الامنية وسيارات الإسعارف تبين وقوع الحادث، و مصرع كل من : “رجب نور الدين عبد الله ” 21 سنة، ” عصام الصغير علي ” 29 سنة، ومجهول الاسم و العنوان في عقده الثالث من عمره، فيما إصيب 13 آخرين.

تم إيداع جثث المتوفين ونقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وحرر محضر بموجب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا