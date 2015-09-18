مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم مجهول الهوية فيما إصيب 13 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و آخرى نقل قبلي مدخل ملوي بالطريق الصحراوي الشرقي.

وكان قد تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء حسن سيف ، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن بوقوع حادث تصادم سيارتين و متوفين و مصابين بناحية بملوي بجنوب المحافظة.

بانتقال الأجهزة الامنية وسيارات الإسعارف تبين وقوع الحادث، و مصرع كل من : “رجب نور الدين عبد الله ” 21 سنة، ” عصام الصغير علي ” 29 سنة، ومجهول الاسم و العنوان في عقده الثالث من عمره، فيما إصيب 13 آخرين.

تم إيداع جثث المتوفين ونقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وحرر محضر بموجب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.