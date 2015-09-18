وصول 6 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات بالسويس يستعد اليوم، لاستقبال السفينة مصر جاز و على متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

يشهد ميناء الأدبية اليوم استقبال السفينة أو أم بونتاتيس و على متنها 6 آلاف طن بضائع عامة قادمة من بورسودان .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 1066 راكب و 110 سيارة و 1 شاحنة كما يغادر الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 82 شاحنة و 11 راكب و تعود اليوم لميناء سفاجا و تعتبر اخر رحلات الركاب و البضائع قبل اغلاق الموانى السعودية اراضيها استعداد لموسم الحج على أن تستأنف الرحلات بدءا من 27 سبتمبر الجارى .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 950 راكب و 16 سيارة و 10 شاحنة و 4 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 51 شاحنة كما تغادر العبارة آيلة و على متنها 36 راكب و 4 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 31 شاحنة .

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم استقبال اليخت مسترال و على متنه 22 سائح و اليخت ويرل و يند و على متنه 18 سائح و اليخت سيكلون و على متنه 22 سائح قادمين من الغردقة .