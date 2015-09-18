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ضبط 8 الآف قرص مخدر بحوزة 5 أشخاص في قنا‎

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ضبط 8 الآف قرص مخدر بحوزة 5 أشخاص في قنا‎ ضبط 8 الآف قرص مخدر بحوزة 5 أشخاص في قنا‎

أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث فرشوط من ضبط 8 الاف قرص مخدر بحوزة 5 أشخاص بمركز فرشوط.

وتلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ضبط “يوسف ذ. أ.”، (30 سنة – سائق)،و”رمضان أ. أ.”، (51 سنة – عاطل)، مقيمان دار السلام سوهاج، حال استقلالهما سيارة نقل قيادة الأول، وبحوزتهما 5000 قرص مخدر مختلف الأنواع، ومبلغ مالي 265 حصيلة البيع.

كما ضبطت “صدام ح. أ.”، (18 سنة – سائق – مقيم أسيوط)، و”علاء ب. د.”، (30 سنة – مقيم إمبابة – الجيزة)، و”أبوبكر ف. ع.”، ( 32 سنة – مقيم أدفو أسوان حال)، استقلالهم سيارة نقل قيادة الأول، وبحوزتهم 3000 قرص من عقار التامول المخدر، ومبلغ مالي قدرة 460 جنيها حصيلة البيع.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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