فوايده أكتر من اللحمة.. لو عاوز تقوى منعتك وتظبط سكرك كل ترمس

الترمس من أهم النباتات التى تتم زراعتها فى العديد من البلدان خاصة مصر وسوريا، ويحتوى على نسبة عالية من البروتينات، وله العديد من الفوائد المهمة لجسم الإنسان.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة آمال فتحى، استشارية السمنة والنحافة، إلى أن الترمس من أهم النباتات التى نهتم بزارعتها فى مصر، ويحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كالبروتينات، وأملاح معدنية يحتاجها الجسم، ونسبة من الكربوهيدرات، والحديد.

وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أن تناول الترمس يمد الجسم بنفس فوائد تناول اللحوم، ولذلك ينصح بتناوله كبديل للمسليات الأخرى كاللب والسودانى وما أشبه ذلك، كما أن تناوله لا يزيد الوزن بل يساعد على التخلص منه.

وتضيف استشارى السمنة والنحافة، أن تناول الترمس له العديد من الفوائد الصحية على جسم الإنسان، ومنها:

1- أنه يساعد على تقوية الجهاز المناعى للجسم، فيحد من تعرض الشخص للإصابة بنزلات البرد.

>2- يزيد من نسبة حرق الدهون فى الجسم، فيحد من إصابته من الأمراض كالجلطات وتصلب الشرايين، ويخلصك من الوزن الزائد.

3- يعد تناوله فرصة لمرضى السكر، حيث ينظم نسبته فى الدم.