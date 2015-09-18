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الإسكان: توزيع منزل و5أفدنة لكل شاب ضمن مشروع "المليون فدان" بعد العيد

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الإسكان: توزيع منزل و5أفدنة لكل شاب ضمن مشروع "المليون فدان" بعد العيد الإسكان: توزيع منزل و5أفدنة لكل شاب ضمن مشروع "المليون فدان" بعد العيد
أكد اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، أنه سيتم البدء فى توزيع 530 منزلا بقرية الأمل باكورة مشروع المليون ونصف فدان على شباب محافظة الإسماعيلية عقب إجازة عيد الأضحى.

وأضاف اللواء محمد ناصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه سيتم توزيع عدد 5 أفدنة ومنزل على مساحة 200 متر للشباب الذين تقدموا فى المسابقة التى أعلنت عنها محافظة الإسماعيلية للسكن فى أول قرية بمشروع المليون ونصف فدان الذى أعلن عنه الرئيس السيسى.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الطرق وشبكة المياه والصرف بقرية الأمل، لافتا إلى أن قرية الأمل تقع على مساحة ٣٥٠٠ فدان وبها ٥٠٠ صوبة زراعية.

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