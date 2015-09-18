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مرتضى: لن أخوض النهائي إلا في القاهرة.. والدولة قالت ' يا ماما ' للأهلي

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مرتضى: لن أخوض النهائي إلا في القاهرة.. والدولة قالت ' يا ماما ' للأهلي مرتضى: لن أخوض النهائي إلا في القاهرة.. والدولة قالت ' يا ماما ' للأهلي

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه يرفض نهائيا خوض نهائي كأس خارج القاهرة.

وألمح مرتضى إلى إصرار الأهلي من قبل على عدم إقامة مباراة القمة أمام الزمالك في ملعب الجونة الأمر الذي أدى إلى تدخل رئيس الوزراء كي تلعب المباراة ببرج العرب.

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الإثنين المقبل، وكان اتحاد الكرة قد أكد أن المباراة ستقام ببتروسبروت بغض النظر عن طرفيها.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة (LTC):"المباراة لن تلعب في برج العرب. الجيش رفض ذلك وأرسل خطابا رسميا".

وأضاف "لما لا تقام المباراة في بتروسبورت أو استاد القاهرة؟ ما المشكلة في ذلك؟"

وأردف "لن ألعب إلا في القاهرة".

وأتم "الدولة قالت - يا ماما - حين استعان الأهلي بجمهوره للضغط من أجل عدم خوض المباراة السابقة في الجونة".

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