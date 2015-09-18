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أرقام في الجول - الزمالك يحقق علامتين لأول مرة منذ 55 عاما بكأس مصر

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أرقام في الجول - الزمالك يحقق علامتين لأول مرة منذ 55 عاما بكأس مصر أرقام في الجول - الزمالك يحقق علامتين لأول مرة منذ 55 عاما بكأس مصر

تأهل الزمالك إلى نهائي كأس بعد مباراة شهدت قمة إثارتها أمام سموحة في تنفيذ ركلات الترجيح.. وفاز بنتيجة 4-3 ليلتقي بالأهلي للحفاظ على لقبه.

ووصل الزمالك للنهائي للمرة الرابعة على التوالي.. كما أنه لم يسجل أية أهداف في الدورين ربع ونصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

ويستعرض FilGoal.com تفاصيل الرقمين اللذان تحققا عقب مواجهة سموحة..

نهائي بدون أهداف

لم يحدث في تاريخ الزمالك أن صعد لنهائي كأس مصر بدون أن يسجل أهدافا في الدورين قبل وربع النهائي.

فقط فعلها المصري والسويس.. وبات الزمالك ثالث الأندية المصرية وصولا للنهائي بركلات الترجيح في الدورين قبل وربع النهائي.

نسخة 1997-1998 صعد المصري للنهائي بعد الفوز على الإسماعيلي في ربع النهائي 4-3 بركلات الترجيح.

وأقصى الأهلي في نصف النهائي بالركلات أيضا (2-0) بعد التعادل السلبي، إذ أهدر لاعبو الفريق الأحمر كل ركلات الترجيح.

ولعب المصري ضد المقاولون وفاز في النهائي بنتيجة 4-3.

السويس

المرة الأولى التي صعد فيها فريق لنهائي كأس مصر بدون أن يسجل في 90 دقيقة كان السويس في نسخة 1990-1989.

السويس صعد للنهائي بعد الفوز على المحلة 5-3 في ربع النهائي، وفي نصف النهائي يفوز على الزمالك 6-5 بركلات الترجيح.

وفي النهائي المقاولون فاز على السويس في النهائي 2-1.

النهائي الرابع

وصل الزمالك للنهائي الرابع على التوالي لأول مرة منذ 55 عاما.. فيعود آخر ظهور للفارس الأبيض 4 مرات متتالية في نهائي كأس مصر إلى أعوام 1957 و1958 و1959 و1960.

نجح وقتها في حصد الألقاب الأربعة منها مرة تقاسم البطولة مع الأهلي كانت موسم 1957-1958.

ويحمل الزمالك اللقبين الأخيرين في المسابقة على حساب وادي دجلة وسموحة.. بعدما خسر قبلهما نهائي 2011 أمام إنبي 2-1.

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