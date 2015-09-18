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أنطوي يعود لتدريبات الأهلي.. ومبروك يحفز اللاعبين قبل ' المواجهة الخاصة '

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أنطوي يعود لتدريبات الأهلي.. ومبروك يحفز اللاعبين قبل ' المواجهة الخاصة ' أنطوي يعود لتدريبات الأهلي.. ومبروك يحفز اللاعبين قبل ' المواجهة الخاصة '

شارك جون أنطوي مهاجم الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية الجمعة بعدما أنهى فترة التأهيل الفردي ومن المنتظر أن يكون اللاعب جاهزا لنهائي كأس الإثنين المقبل ضد الزمالك.

وتحدث مدرب الفريق فتحي مبروك مع اللاعبين لتحفيزهم للمواجهة المرتقبة ضد الغريم التقليدي، مؤكدا أن المباراة لها أهمية وقيمة كبيرتين لأنها ستتوج بلقب ولأنها أمام المنافس المعتاد.

وشدد مبروك في حديثه مع اللاعبين - كما ذكر مراسل FilGoal.com - على أهمية المباراة عقب خسارة الفريق للدوري ومن أجل المواجهة القارية المقبلة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بنصف نهائي الكونفدرالية.

وغاب الثنائي عماد متعب ومسعد عوض عن المران لأسباب أسرية فيما لم يشارك حسام عاشور لشعوره بالإجهاد.

وقام حسام غالي بتدريبات تأهيلية في الجيم بسبب الإجهاد الذي يعاني منه في العضلة الخلفية، ولم يتم التعرف بعد على مدى جاهزيته لمواجهة الزمالك.

واستمر المهاجم الجابوني ماليك إيفونا في التدريبات المنفردة.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا منذ البداية ضد بتروجيت الأربعاء بالركض حول الملعب، فيما خاض الاحتياطيون تدريبا كاملا انتهى بمباراة فيما بينهما.

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فيديو اليوم السابع

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