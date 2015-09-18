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ضبط 1326 مخالفة مرورية و12 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة بالبحيرة

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ضبط 1326 مخالفة مرورية و12 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة بالبحيرة ضبط 1326 مخالفة مرورية و12 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث عن ضبط 12 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 55 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1326 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير مدير المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث .

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مصر 365