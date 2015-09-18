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"كهرباء الإسكندرية" تفرض رسوم النظافة على العدادات الكودية بالمنازل

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"كهرباء الإسكندرية" تفرض رسوم النظافة على العدادات الكودية بالمنازل "كهرباء الإسكندرية" تفرض رسوم النظافة على العدادات الكودية بالمنازل
أعلن محمد على بكر رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الإسكندرية ، إضافة رسم النظافة على العدادات الكودية وفق المنطقة محل السكن.

جاء ذلك خلال اجتماع هانى المسيرى محافظ الإسكندرية مع م. محمد على بكر رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء بالإسكندرية بحضور رؤساء القطاعات بالشركة و اللواء خالد محى الدين مدير الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ؛ بمقر شركة الكهرباء لمناقشة ما تم إنجازه من قبل الشركة وإمكانية تحسين الخدمة المقدمة للمواطن .

وأكد اللواء خالد محى الدين مدير الإدارة المركزية لمكتب محافظ الإسكندرية ، على أن العدادات الكودية تعتبر حفاظا على حق الدولة وليس اعترافا بصلاحية العقار ويجب فرض رسم النظافة على العدادات الكودية.

خلال الاجتماع تم استعراض أنشطة الشركة منذ إنشائها عام 1895 حيث تعتبر أول شركة فى الشرق الأوسط لتوزيع الكهرباء وتقوم شركة كهرباء الإسكندرية بتوصيل الخدمة لـ 2.470 مليون مشترك فى المناطق مترامية الأطراف وتصل استثمارات الشركة 57 مليون جنيه لتحسين الجهود وصيانة المحطات حيث تقوم الشركة بتحسين الجهود مرتين سنويا كل 6 أشهر .

أما فيما يخص ترشيد استهلاك الطاقة فقد قامت الشركة بتوزيع 1001788 لمبة مدمجة و 543 ألف لمبة ليد من خلال 24 منفذ بيع بأنحاء المدينة بسعر يصل إلى 20 جنيها يتم تقسيطها بمعدل جنيه على الفاتورة مما أدى إلى تخفيض الأحمال وترشيد الاستهلاك ؛ وقد بدأت الشركة بترشيد الاستهلاك منذ 2010 باستبدال اللمبات 400 وات ب 100 وات و الـ 150 وات ب 100 وات ،كما تم تركيب 1200 كشاف صوديوم عالية الضغط بالطريق الصحراوى مما أدى إلى تخفيض الاستهلاك من 135 مليون ك/وات/ساعة إلى 82 مليون ك/وات/ساعة.

وذكر بكر أن مركز العملاء بالشركة يعمل على مدار 24 ساعة على رقم 121 لاستقبال كافة شكاوى المواطنين بتسجيلات صوتية لضمان الخدمة المقدمة، لافتا إلى أن أهم شىء هو سرعة تقديم الخدمة وإصلاح العطل.

من جانبه قال محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع بأنه كل 3 أشهر سيتم عقد اجتماع دورى مع كل شركات المرافق بالمحافظة لتقييم الخدمة المقدمة للمواطنين كما أن المرافق وسيلة جيدة لضبط الإيقاع حيث يمكن من خلالها التحكم فى ظاهرة البناء المخالف حيث تم حصر عدد العقارات المخالفة وتبين أنها 17 ألف عقار و ليس 30 ألف عقار .

كما طالب المسيرى بإجراء استفتاء لمعرفة رأى المواطنين فى الخدمة ويقدم مع الفاتورة حيث يمكن للمواطن إبداء الرأى من خلاله.

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مصر 365