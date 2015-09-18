"القومى للمرأة" بالإسكندرية يعقد لقاءات للتوعية بكيفية اختيار مرشح البرلمان

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، برئاسة سامية مصطفى اللقاء السادس ضمن لقاءات "كيف تختارى مرشحك" استعدادًا لانتخابات مجلس النواب بجمعية الأمين بالعامرية بحضور نبيل مترى مقرر مناوب الفرع، ود.سيد الباشا أستاذ القانون الدستورى والعلوم السياسية بكلية الحقوق ومحمود درويش رئيس مجلس إدارة جمعية الأمين وعدد (100) سيدة من أهالى حى العامرية.

افتتحت اللقاء سامية مصطفى مقررة الفرع بالتعريف بمهام المجلس القومى للمرأة والمشروعات التى يتبناها من أجل رفع وعى المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، ونوهت عن مشروع بطاقات الرقم القومى للسيدات بالمجان والبرامج التدريبية للمرأة ونشر ثقافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل دورات النول لصناعة المشايات والكليم للمرأة الريفية ومكتب شكاوى المرأة والمساندة القانونية، كما أكدت على أهمية التعليم وأهمية عمل المرأة لمحاربة الفقر وزيادة دخل الأسرة .

وألقت سامية مصطفى الضوء على أهمية المشاركة فى الانتخابات القادمة، مؤكدة على أن الصوت أمانة وواجب وطنى وضرورة الحرص على اختيار المرشح المناسب.

ثم تناول د.سيد الباشا التعريف بدور مجلس النواب القادم من سن القوانين والتشريعات وفقاً للدستور فيما يخص التعليم والسكن والصحة وضمان حياة كريمة للمواطن المصرى، ولذلك يأتى أهمية حسن اختيار نائب البرلمان القادم الواعى لحقوق المواطن وذلك لضمان تمكين المواطن من حقوقه التى كفلها الدستور، ثم ألقى الضوء على النظم الانتخابية (الفردى والقائمة) وكيفية التصويت على الفردى وعلى القائمة وكيفية الابتعاد عن الممارسات الخاطئة فى التصويت التى تؤدى إلى إبطال الصوت.

بدوره، أشار نبيل مترى مقرر مناوب الفرع إلى إيجابية مشاركة المرأة فى التصويت مثلما حدث فى الاستحقاق الأول والثانى ومدى وعى المرأة المصرية بأهمية دورها فى قضايا وطنها وتأثيره القوى لأنها عمود الأسرة.