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انتبهى.. سرطان الثدى الشرس يظهر على شكل خراج أو ورم

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انتبهى.. سرطان الثدى الشرس يظهر على شكل خراج أو ورم انتبهى.. سرطان الثدى الشرس يظهر على شكل خراج أو ورم
أكد الدكتور شريف عمر أستاذ جراحة الأورام بطب القاهرة أن سرطان الثدى يحتل المرتبة الأولى والأكثر شيوعا فى ويمكن الوقاية منه بمجرد اتباع بعض النصائح الهامة والقيام ببعض الاحتياطات بالفحص الذاتى مرة كل شهر.

وقال أستاذ جراحة الأورام إن سرطان الثدى الالتهابى نوع شرس من أنواع السرطانات وهو موجود فى مصر بنسبة تتراوح ما بين 6 : 8 % فى العدد الكلى من سرطان الثدى.

وأشار إلى أن هذا النوع يظهر مثل "الخراج" أو كورم التهابى وبالتالى يحدث تأخير فى التشخيص بسبب عدم انتباه الأطباء لهذا النوع من السرطان حيث إن معظم الأطباء لا يستطيعون تشخيصه بسهولة وبالتالى ينتشر فى الجسم مؤكدا أن الأطباء عليهم الحذر من حدوث أخطاء فى التشخيص حيث إن سرطان الثدى لم يعد مثل الماضى ولا يتم استئصال الثدى بالكامل وإنما يتم إجراء عمليات تحفظيه للثدى حفاظا على شكله وعلى الحالة النفسية للمريضة.

وأوضح عمر أن سرطان الثدى بدأ فى الظهور بأفريقيا حيث لم يكن يتم تشخيصه من قبل لكن أصبح التشخيص متاحًا وانتشر فى أفريقيا هذا التخصص، موضحا أن سرطان الثدى ينتشر بصورة كبيرة فى الغرب نتيجة العوامل الوراثية والجوانب البيولوجية حيث تؤثر على حدوث خلل فى الخلية فتصاب بالسرطان، مضيفا أنه فى مصر هناك اهتمام بسرطان الثدى وبالتالى يتم اكتشافه مبكرا حيث تصل نسب الشفاء من 70 : 90 % فى حال الاكتشاف المبكر والعلاج السليم المكثف ومتابعة المرضى.

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مصر 365

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