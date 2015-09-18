ضبط 1804 مخالفات مرورية متنوعة وبندقيتين آليتين فى حملة أمنية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اليوم الجمعة، من ضبط عدد من المخالفات المرورية والأسلحة غير المرخصة خلال حملة أمنية شنتها المديرية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مغاغة، يفيد ضبط "الفضل. ن" 20 سنه طالب، و"عمرو. م" 21 سنة طالب من مغاغة وبحوزتهما بندقية آلية وأخرى خرطوش أجنبية الصنع ومتعددة الطلقات و24 طلقة نارية بدون ترخيص، تحرر محضر بالواقعة برقم 21928 لسنة 2015 جنايات مركز مغاغة.

كما تم ضبط 1804 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط 42 دراجة بخارية بدون ترخيص، تحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.