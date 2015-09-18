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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس

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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس
شهدت منطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس صباح اليوم الجمعة حادث انقلاب سيارة ملاكى، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح قطعية بالراس واليد.

تلقى اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس، إخطارا من أدارة تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى السويس شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بمسافة تبعد كيلو متر اتجاه طريق الإسماعيلية مما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات وجروح قطعة وتم نقلهم للمستشفى العام.

وقال مصدر طبى، إن المصابين تم إسعافهم وحالتهم مستقرة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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