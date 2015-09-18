ضبط خادمة وزوجها لاستيلائهما على مصوغات ذهبية من منزل طبيبة بالإسكندرية

تمكنت مباحث السرقات بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد ياسر سرى، من ضبط خادمة وزوجها قاما بسرقة مصوغات ذهبية من مسكن طبيبة أثناء عمل الأولى عندها.

كانت قد وردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم السرقات المتنوعة تفيد قيام كل من "صابرين س ع ع" 24 سنة ربة منزل مقيمة بدائرة شرطة أول المنتزه المحكوم عليها فى القضية جنح قسم سيدى جابر "سرقة" غيابيًا بالحبس لمدة سنتين، وزوجها "أحمد م م ع" 27 سنة سائق مقيم بدائرة قسم ثان الرمل كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب المغافلة حال قيام الأولى بالعمل كخادمة بالمنازل.

وعقب تقنين الإجراءات وبإشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى تم ضبطهما واعترفا بارتكاب الحادث عن بلاغ "مى م م ر" 37 سنة طبيبة وعضو هيئة التدريس جامعة الإسكندرية مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر باكتشافها سرقة مجموعة من الذهب الأبيض عبارة عن { 2 خاتم بفص ألماظ – عقد لولى به جنيه ذهب 2 انسيال } ، ومجموعة من الذهب الأصفر عبارة عن { 2 خاتم – 3 كاتينة – 2 ساعة يد ذهب 4 سلسلة مختلفة الأحجام – 4 اسورة } من داخل مسكنها بدائرة القسم.

وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.