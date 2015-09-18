حبس موظف اختلس 17 ألف جنيه من شركة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية

قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، حبس موظف بشركة المجمعات الاستهلاكية 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة اختلاسه مبالغ مالية قيمة بضائع من العهدة المسلمة إليه.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد بلاغ المحامى "إسلام م ع" بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ضد "شعبان م ع م" 49 سنة أمين عهدة بمجمع الملاحة الاستهلاكى التابع للشركة، مقيم دائرة قسم أول المنتزه، لقيامه باختلاس مبلغ 17 ألف جنيه قيمة بضائع من العهدة المسلمة إليه تصرف فيها بالبيع ولم يقم بتوريدها لخزينة الشركة.

وتوصلت تحريات ضباط القسم إلى صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه المحكوم عليه فى القضية جنح قسم شرطة ثان المنتزه "إيصال أمانة" غيابياً بالحبس ثلاثة أشهر باستغلال طبيعة عملة أمين عهدة واختلاس كميات من البضائع من عهدته وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه.

تم تشكيل لجنة جرد بمعرفة الشركة والتى أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف وأبدى استعداده لرد المبلغ المالى، وتحرر المحضر رقم جنح قسم شرطة ثان المنتزه وجارى العرض على النيابة.