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أمن مطار القاهرة يحبط محاولة راكب أردنى تهريب 390 ألف ريال سعودى

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أمن مطار القاهرة يحبط محاولة راكب أردنى تهريب 390 ألف ريال سعودى أمن مطار القاهرة يحبط محاولة راكب أردنى تهريب 390 ألف ريال سعودى
أحبط أمن مطار القاهرة، اليوم الجمعة، محاولة راكب أردنى تهريب ٣٩٠ ألف ريال سعودى لدى سفره لبلاده مخالفا قانون انتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب.

أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الأردنية رقم ٥٠٢ والمتجهة إلى عمان اشتبه امن المطار فى حقيبة الراكب الأردنى "ح. م" ٢٧ عاما، حيث أوضح جهاز فحص حقائب الركاب بالأشعة وجود أجسام معتمة بحقيبته.

وبفتحها تبين وجود قاع سحرى بداخلها يحتوى على ٣٩٠ ألف ريال سعودى مخالفا قانون البنك المركزى رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته والذى يسمح للراكب باصطحاب ١٠ آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى"، وأمر اللواء "طارق فتحى" مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، بمنح الراكب حقه القانونى ما يعادل ١٠ آلاف دولار ومصادرة باقى الأموال وتحرير محضر له وإحالته للنيابة.

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مصر 365