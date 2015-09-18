أمن الإسكندرية يضبط هاربا من المؤبد وآخر بحوزته سلاح نارى

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، من ضبط "عثمان.س.م.ع" 30 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات قسم شرطة سيدى جابر "مخدرات" غيابيًا بالسجن المؤبد والقضية رقم جنايات قسم شرطة كرموز "مخدرات" غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات .

وتمكن ضباط وحدة مباحث شرطة ثان العامرية من ضبط "أحمد ع ا ص" 18 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم أول العامرية بحوزته طبنجة محدث صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية – عيار 9مم .

وبمواجهته أقر بإحرازه السلاح المضبوط بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان العامرية، وجار العرض على النيابة .