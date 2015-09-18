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تناول قرص إسبرين يوميا يقى من سرطان القولون والسكتة الدماغية

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تناول قرص إسبرين يوميا يقى من سرطان القولون والسكتة الدماغية تناول قرص إسبرين يوميا يقى من سرطان القولون والسكتة الدماغية
قالت دراسة إسبانية إن واحدة إسبرين يوميا تقى من سرطان القولون والسكته الدماغية، وأوصى تقرير للدراسة أجريت على الفئة العمرية بين 50 و59 عاما الأكثر تعرضا لهذه الأمراض بأن هناك آثارا مفيدة من الأسبرين على أمراض القلب والأوعية الدموية والدماغية وبعض أنواع السرطان منها القولون.

وأشارت صحيفة إيه بى سى الأسبانية إلى أن فى عام 2009 أوصى خبراء بالأسبرين للوقاية من مرض القلب والأوعية الدموية، ولكن كانت هناك عقبة المضاعفات وهى خطر النزيف.

وأوضح الخبراء أنه تم إجراء 4 تجارب أظهرت أثار الأسبرين، حيث كانت النتائج أنه خفض عدد النوبات القلبية بنسبة 22% والوفيات بنسبة 6% وأظهرت تجربة أخرى أن الأسبرين خفض الوفيات الناجمة عن سرطان القولون والمستقيم بنسبة 33% وقلل من الإصابة بسرطان القولون بنسبة 40%، ويتم تناول الأسبرين على الأقل من 5 إلى 10 سنوات للحماية.
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