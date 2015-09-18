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عشان تملى جسمك بالفيتامينات والمعادن اخطف رجلك للبرازيل وتناول فاكهة باوياب

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عشان تملى جسمك بالفيتامينات والمعادن اخطف رجلك للبرازيل وتناول فاكهة باوياب عشان تملى جسمك بالفيتامينات والمعادن اخطف رجلك للبرازيل وتناول فاكهة باوياب
أثبتت الأبحاث العلمية التى أجراها الباحثون فى وكالة الأمن الصحية الفرنسية، أن ثمرة فاكهة "باوياب" التى تزرع فى منطقة الأمازون البرازيلية وتستخدم فى أفريقيا كعلاج طبى تحتوى على المئات من البذور كاملة الألياف وغنية بالفيتامينات "بى 12 – بى 1 – أ – سى" والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمنجنيز وهى تستخدم فى وقف الإسهال وتنظيف الجروح.

وأشارت الأبحاث إلى أن بذرة هذه الثمرة تتميز بالكافيين وهذه الخاصية المنبهة تعتبر محفزة للقدرات فى المخ، نظرا لتركيز الكافيين العالى فيها وهى تستخدم للتخسيس، كما أنها حارقة للدهون والشحوم فى الجسم، وهذه البذور تستخدم مجففة أو مسحوقة ومذابة فى ماء أو عصير فاكهة.

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