رئيس الأركان القطرى: حسن تصرف السعودية أسهم فى نجاح التحالف باليمن

أكد اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة فى دولة قطر أن حنكة وحسن تصرف السعودية اسهم فى نجاح عمليات التحالف العربى فى اليمن.

وقال اللواء الغانم فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرت اليوم الجمعة أنه منذ اليوم الأول لعاصفة الحزم، وقطر تتواجد فى أرض المعركة سواء فى القواعد الجوية أو المناطق الحدودية أو فى عمق الأراضى اليمنية تحت قيادة الأشقاء فى القوات المسلحة السعودية وأضاف: «حالنا واحد ونحن منهم، وهم منا".

وأشار اللواء الغانم إلى أنه بحكم طبيعة الأعمال القتالية، وبحكم تواجدهم تحت القيادة المسلحة السعودية"لا نذكر المناطق التى نتواجد بها أو أعداد الجنود، لكننا معهم فى الميدان تحت قيادتهم وبأمرهم، أينما وجهونا نتجه".

وأعرب رئيس أركان القوات المسلحة القطري، عن اطمئنانه للعملية العسكرية فى اليمن وأنها تسير بأفضل حال، مؤكدا أن تطور الأحداث على مسرح العمليات يشير إلى تقدم قوات الشرعية والحلفاء وكسبها المزيد من الأراضي، كما أن هناك استجابة من الشعب اليمنى بالانضمام لقوات الجيش الوطني، مضيفا أن زخم العمليات يزيد والأراضى التى تعود للشرعية تزيد أيضا، وخصائص هذه المعركة والحروب التى تحمل هذا الطابع ومقارنتها بما يحدث الآن، تشير لتحقيق نجاح كبير.

وأوضح أنهم يتمنون دوما السلامة والنصر والتمكين وراضون عن النتائج التى حققتها العاصفة حتى الآن، بفضل القيادة السياسية الرشيدة فى السعودية وقطر وبقية الدول المشاركة فى التحالف وكذلك القيادة العسكرية المحترفة وصاحبة الخبرة فى السعودية : "ولم يكن للتحالف أن ينجح لولا ما تتحلى به السعودية من حنكة وخبرة وحسن تصرف".