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إسرائيل تفتح معبر "كرم أبو سالم" استثنائيا لإدخال وقود لغزة

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إسرائيل تفتح معبر "كرم أبو سالم" استثنائيا لإدخال وقود لغزة إسرائيل تفتح معبر "كرم أبو سالم" استثنائيا لإدخال وقود لغزة
فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم (الجمعة) معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق قطاع غزة بشكل استثنائى لضخ محروقات إلى القطاع.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح، فى تصريح صحفي، إن المعبر يعمل اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرا لضخ كميات محدودة من المحروقات.

ويعانى قطاع غزة من أزمة فى المحروقات نتيجة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلى لمعبر "كرم أبو سالم" لمدة خمسة أيام بسبب الأعياد اليهودية.

ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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