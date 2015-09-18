طيران التحالف يكثف غارته على مواقع الحوثيين وصالح فى العاصمة صنعاء

كثف طيران التحالف العربى اليوم الجمعة من غارته على مواقع الحوثيين وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح فى العاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون إن غارات عنيفة استهدفت مقر ألوية الصواريخ فى جبل عطان، ومخازن المؤسسة الاقتصادية والتموين العسكرى بمنطقة الستين.

وهزت دوى انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، وشوهدت السنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من تلك المواقع، دون أن تتضح على الفور الخسائر المادية والبشرية التى خلفتها.

وبحسب المصادر، فإن حريقا ضخما شب فى مقر المؤسسة الاقتصادية بعد استهدافه بأكثر من خمس غارات، استمر لأكثر من ساعتين.

وحتى اللحظة لا يزال طيران التحالف يحلق فى اجواء العاصمة، دون إطلاق المضادات الارضيّة من قبل الحوثيين وقوات صالح.

يذكر، أن معظم السكان قد نزحوا من محيط المواقع المستهدفة من قبل طيران التحالف، ولا تزال موجة النزوح مستمرة حتى اليوم حيث غادر معظم سكان العاصمة الى قرى ومدن بعيدة عن الغارات.