أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طيران التحالف يكثف غارته على مواقع الحوثيين وصالح فى العاصمة صنعاء

Google+ Print
طيران التحالف يكثف غارته على مواقع الحوثيين وصالح فى العاصمة صنعاء طيران التحالف يكثف غارته على مواقع الحوثيين وصالح فى العاصمة صنعاء
كثف طيران التحالف العربى اليوم الجمعة من غارته على مواقع الحوثيين وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح فى العاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون إن غارات عنيفة استهدفت مقر ألوية الصواريخ فى جبل عطان، ومخازن المؤسسة الاقتصادية والتموين العسكرى بمنطقة الستين.

وهزت دوى انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، وشوهدت السنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من تلك المواقع، دون أن تتضح على الفور الخسائر المادية والبشرية التى خلفتها.

وبحسب المصادر، فإن حريقا ضخما شب فى مقر المؤسسة الاقتصادية بعد استهدافه بأكثر من خمس غارات، استمر لأكثر من ساعتين.

وحتى اللحظة لا يزال طيران التحالف يحلق فى اجواء العاصمة، دون إطلاق المضادات الارضيّة من قبل الحوثيين وقوات صالح.

يذكر، أن معظم السكان قد نزحوا من محيط المواقع المستهدفة من قبل طيران التحالف، ولا تزال موجة النزوح مستمرة حتى اليوم حيث غادر معظم سكان العاصمة الى قرى ومدن بعيدة عن الغارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365