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مصادر: الحكومة تؤدى اليمين أمام الرئيس السيسى غدا

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مصادر: الحكومة تؤدى اليمين أمام الرئيس السيسى غدا مصادر: الحكومة تؤدى اليمين أمام الرئيس السيسى غدا
رجحت مصادر رفيعة المستوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تؤدى حكومة شريف إسماعيل.. اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا السبت.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استعرض مع رئيس الوزراء المكلف الأسماء المرشحة لتولى الحقائب الوزارية فى الجديدة، حيث وجه الرئيس بضرورة اختيار العناصر، التى تمتاز بالكفاءة والنزاهة، وتمتلك من الرؤية والفكر ما يكفل لها تحقيق طموحات الشعب المصرى وآماله، ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الديمقراطى والاقتصادى.


>توقعات بحلف الحكومة الجديدة لليمين غداً.. مصادر: دمج التطوير الحضرى مع الإسكان والبترول مع الكهرباء والتعليم مع التعليم الفنى.. عرض التشكيل على الرئيس اليوم.. واستبعاد 9 وزراء من حكومة محلب
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