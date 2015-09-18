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مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالمنيا

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالمنيا مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالمنيا
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون فى حادث تصادم جنوب مدخل ملوى بالطريق الصحراوى الشرقى.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما سيارة ميكروباص والأخرى سيارة نقل، وقد أسفر الحادث عن مصرع كل من "رجب نور الدين عبد الله " 21 سنة وعصام الصغير على " 29 سنة ومجهول الاسم والعنوان، بينما أصيب كل من "أبو الحمد أحمد إبراهيم" 55 سنة، "أحمد إبراهيم أبو المجد " 18 سنة، "أمانى حلمى محمد" 32 سنة، "صالح فايد محمد "32 سنة، وشقيقه " عاطف " 30 سنة، " طاهر عطية خلف " 27 سنة، " عاطف عدلى فراج "27 سنة، " عزت نور الدين عبد السلام "30 سنة، " على سيد حسن " 34 سنة، "محان غيطانى أحمد "43 سنة، "محمد رشاد أحمد " 21 سنة، "محمود محمد على"18 سنة، "هانى عبد الحفيظ محمد "19 سنة، وجميعهم مصابون باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوى العام وجارى تحرير المحضر وإخطار النيابة.

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مصر 365