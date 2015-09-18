مخططات وحدات المرحلة الثانية لمشروع الاسكان المتوسط بـ5 مدن

نشر موقع هيئة المجتمعات العمرانية المخططات التفصيلية لعمارات ووحدات المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط فى 5 مدن جديدة وهى "القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، دمياط الجديدة، والشروق، والعبور" والمقرر طرحها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وتتضمن المرحلة الثانية 25 ألف وحدة سكنية فى 12 مدينة جديدة ومن المقرر أن يتم طرح كراسات الحجز اعتبارا من يوم 4 أكتوبر المقبل على أن يتم بدء الحجز اعتبارا من 11 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر المقبل.
وتتضمن المرحلة الثانية مدن "6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و15 مايو".
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الشروق
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العاشر من رمضان
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القاهرة الجديدة
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دمياط الجديدة
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مدينة العبور
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