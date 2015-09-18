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مخططات وحدات المرحلة الثانية لمشروع الاسكان المتوسط بـ5 مدن

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مخططات وحدات المرحلة الثانية لمشروع الاسكان المتوسط بـ5 مدن مخططات وحدات المرحلة الثانية لمشروع الاسكان المتوسط بـ5 مدن
نشر موقع هيئة المجتمعات العمرانية المخططات التفصيلية لعمارات ووحدات المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط فى 5 مدن جديدة وهى "القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، دمياط الجديدة، والشروق، والعبور" والمقرر طرحها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتتضمن المرحلة الثانية 25 ألف وحدة سكنية فى 12 مدينة جديدة ومن المقرر أن يتم طرح كراسات الحجز اعتبارا من يوم 4 أكتوبر المقبل على أن يتم بدء الحجز اعتبارا من 11 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر المقبل.

وتتضمن المرحلة الثانية مدن "6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و15 مايو".

الشروق -اليوم السابع -9 -2015
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الشروق

العاشر من رمضان -اليوم السابع -9 -2015
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العاشر من رمضان

القاهرة الجديدة -اليوم السابع -9 -2015
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القاهرة الجديدة

دمياط الجديدة -اليوم السابع -9 -2015
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مدينة العبور -اليوم السابع -9 -2015
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